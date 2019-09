▶ ‘킨젝스’ 출신 리드기타, 독집 발매한 기타리스트이자 컬렉터

▶ 누나는 KBS 기자, 부친은 국내 유방암 분야 권위자, 외조부는 대검찰청 부장검사

▶ 국내 하이엔드 기타 시장 개척 / ‘세계 최고 기타 딜러’ 기록 다수

▶ ‘포데라’ 등 일부 하이엔드 기타 보유량 세계 최다

▶ 앤디 티먼스·마이클 랜도·로벤 포드 등등 명 기타리스트 공연 유치

▶ 페이스북 ‘좋아하는 사람’만 27만 명

“학생 때부터 지금까지 25년 동안 한 번도 기타를 손에서 놓은 적 없어요.”

창업 1년만에 건물 확장 등 ‘고급 기타’ 메카로서의 초고속 성장

서 기타 판매 부동의 세계 1위, PRS는 세계 5위권, 펜더 깁슨 국내 1위

“악기유통/콘텐츠 제작, 공연기획, 음원유통, 교육사업, 아티스트 발굴/육성 등이 종합적으로 어우러진 글로벌 미디어콘텐츠 기업으로 거듭나고자”

[스포츠한국 조성진 기자] 그동안 스포츠한국의 ‘조성진의 기타신공’ 코너에선 국내외 기타리스트 인터뷰 및 동향, 기타/기기 관련 내용들을 중심으로 기사화했다. 하지만 이번 ‘조성진의 기타신공’ 코너에선 좀 특별한 인물을 다루기로 했다. 그리고 이번 기사를 통해 앞으로도 기타라는 악기 관련 주목할만한 인물이 있으면 지속적으로 게재할 예정이다.서(Suhr), 포데라(Fodera), PRS(Paul Reed Smith), 제임스 타일러(James Tyler), 돈 그로쉬(Don Grosh), 에프-베이스(F-Bass) 등등 20여 종이 넘는 세계적인 하이엔드 브랜드(주로 일렉트릭 기타와 베이스) 한국 공식 유통사이자 해외 유명 아티스트 공연기획 및 홍보콘텐츠 제작 업무를 주로 하는 뮤직포스(정식 법인명은 뮤직포스글로벌네트웍스)가 어느덧 창립 11주년을 맞이했다.뮤직포스 이전 국내 시장은 하이엔드 기타의 불모지나 다름없었다. 베이시스트들의 ‘꿈의 악기’라 일컫는 포데라(Fodera) 기타의 경우 국내에 3~4대 정도 볼 수 있는 수준임은 물론 존 서(John Suhr)를 비롯한 다른 기타들도 매우 적었다. 일본만 가도 도쿄라는 한 곳에서만 하이엔드 기타들을 많이 접할 수 있는 것에 대해 안타까움을 느낀 양영재(40) 대표는 굳이 외국을 나가지 않고도 국내에서 양질의 다양한 하이엔드 기타를 접할 수 있게 하고 싶었다. 이렇게 해서 뮤직포스가 시작됐다.이제 뮤직포스는 포데라의 경우 80대 이상을 보유하고 있을 만큼 전 세계 최고 수준의 물량을 자랑한다. 이외에 다양한 하이엔드 기타들을 많이 보유하고 있으며 일부 모델들은 현지에도 없는 관계로 직접 보기 위해 미국을 비롯 해외에서 뮤직포스 매장을 찾아올 정도다.그러다 보니 뮤직포스 페이스북 ‘좋아하는 사람’도 무려 27만 명이나 된다. 국내 악기회사 가운데 최대 수치다.해외의 일반 소비자는 물론 ‘마룬5’를 비롯한 세계적인 아티스트들도 공연차 한국에 오면 뮤직포스에 들러 악기를 둘러 보곤 할 정도로 국제적인 기타 악기의 명소가 되고 있다.강남 역삼동에 위치한 뮤직포스 본사 매장은 입구부터 많은 유명 기타리스트와 악기 브랜드 CEO들의 내방 친필 사인 들로 시선을 사로 잡는다. 그리고 매장 안에 들어서는 순간 입이 딱 벌어진다. 단일 매장에서 이만큼 많은 하이엔드 악기들을 다양하게 접할 수 있는 곳은 전 세계적으로도 찾아보기 힘들기 때문이다. 소비자들이 악기를 구매하기 전 테스트를 위한 시연용 앰프와 이펙트 장비들의 퀄리티도 매우 높다.(사진 참조)그리고 이것이 오늘날 뮤직포스의 명성과 존재감을 더 빛나게 한 이유이기도 하다.뮤직포스가 짧은 시간 안에 기타의 메카이자 명소가 될 수 있었던 것은 양영재라는 한 사람의 끊임없는 노력과 창조적 도전이 있었기에 가능했다.양영재 대표는 서울에서 1남1녀 중 막내로 태어났다. 누나는 현 KBS 양영은 기자. 아버지는 서울삼성병원 개원 멤버로 삼성의료원 부원장 및 건국대 병원 의료원장 등을 역임한 국내 유방암 분야 권위자인 양정현 박사다. 외조부인 故 설동훈 검사는 대검찰청 부장검사를 지냈고 할아버지는 전북대 교무처장으로 재직했다. 삼촌 양가현 역시 가천대학 교수이며 고모 양현미는 중부대 교무처장으로 재직 중이다. 고모부 김호택(연세소아과원장)은 지방에서 알아주는 탄탄한 재력의 삼남제약 대표이사다.양영재 대표는 서강대에서 전자공학과 경영학을 복수전공했다. 대학에 입학하던 98년에 서강대 대표 밴드 ‘킨젝스’의 리드기타 오디션에 통과하며 킨젝스 패밀리의 일원이 됐다. 이어 2000년 공군에 입대해 군악대에서 군복무하며 악기를 계속 잡을 수 있는 행운을 누리기도 했다.“킨젝스에서 거의 2년 동안 학교 수업 이외엔 밴드 활동에만 매진했던 것 같아요. 방학 때도 매일 동아리방에서 합주를 하고 제가 학생인지 기타리스트인지 모를 정도로 살았으니까요.”양 대표는 고교 때부터 일렉트릭 기타를 치기 시작했다. 친구에게 기타를 빌려 무작정 독학으로 배웠던 것. 기타가 너무 좋아 온종일 기타에만 몰두한 나머지 집에서 쫓겨날 뻔하기도 했다. 그때 이후 지금까지 양 대표는 25년 가까이 기타를 손에서 놓은 적이 없다. 이젠 기타 회사를 운영하는 사업가가 됐지만 그럼에도 여전히 가슴 속엔 ‘기타리스트’의 뜨거운 피가 흐르고 있다.기타 매니아이자 기타리스트, 그리고 기타 컬렉터로 현재까지 50여 대가 넘는 기타를 보유하고 있으며 상당수 매우 진귀한 ‘레어 아이템’ 들이다.2005년엔 [Create covers of the legendary songs]라는 자신의 솔로 앨범도 발매했다. 앨범 타이틀에서 알 수 있듯이 잉베이 맘스틴의 ‘Far beyond the sun’, 게리 무어 버전의 ‘Messiah will come again’ 등등 평소 자신이 좋아하고 존경하는 명 기타리스트의 곡을 리메이크한 연주와 자작곡 등으로 꾸몄다. 특기할 만한 점은 자신이 수집한, 국내에선 보기 힘든 고가의 커스텀 기타를, 곡마다 다르게 사용해 음색과 사운드의 차별화를 꾀하려 했다는 것이다.오래전부터 기타 관련 사업을 하고 싶었던 양영재 대표는 2006년 삼성물산에 입사해 상사 부문에서 근무했다. 양 대표는 이곳에서 일하면 목재 등등 악기(기타) 관련 재료들 경험을 쌓을 수 있을까 해서 취업했던 것인데 생각했던 것보다 회사 규모가 너무 크고 기타와는 관계없는 영역이다보니 결국 2년 만에 퇴사했다. 그리곤 학생 때부터 꿈꿔오던 기타 사업의 길로 뛰어들었다.2008년 서초동에서 15평 규모로 기타숍 형태를 오픈했는데 이것이 ‘뮤직포스’의 출발이다.양 대표는 음악, 그리고 음악이 끼치는 영향력(임팩트, 포스)을 한 단어로 압축하고 싶었다. 그래서 회사명을 ‘뮤직포스’라고 지었고, 세계적으로 뻗어 나간다는 의미에서 ‘글로벌네트웍스’를 뒤에 추가해 현재 회사 공식 명칭은 ‘뮤직포스 글로벌네트웍스’다.처음엔 뮤직포스라는 회사 인지도가 없다보니 해외의 유명 브랜드와 직거래는 힘들어 중고 하이엔드 기타 위주로 매장에서 판매했다. 그런데 국내에서 쉽게 구할 수 없는 고가의 중고 하이엔드 기타 위주로 차별화한 마케팅 전략이 통하며 매장은 오픈한지 얼마 안 돼 기대 이상으로 좋은 반응을 얻었다.사업이 잘 되며 양 대표는 같은 해 지하 30평, 지상 20평 규모로 논현동으로 이전했다. 이때부터 개인사업자 형태로 운영하다가 2010년 주식회사로 법인 전환을 했다.그리고 이미 이때부터 ‘뮤직포스=고급 악기 기타 전문매장’이란 등식이 일반화되며 지지층을 넓혀 가기에 이른다.양 대표는 논현동에 이어 2013년 5월 청담동으로 옮기며 회사 규모를 대폭 확장했다. 5층짜리 사옥에 악기 매장은 물론 공연기획사, 실용음악학교 등 여러 분야를 통합하며 사업 범위를 넓힌 것이다.하지만 이러한 대대적인 시도는 국내 악기시장의 규모(수요)로 볼 때 소화하기 힘든 시스템이었다. 결국 몇 년 후 회사 규모를 대폭 다운사이징하며 2015년 현재의 역삼동 건물로 옮겼다.현재 뮤직포스는 역삼동에서 메인 매장 1개와 2개의 창고 매장 등 모두 세 개의 건물을 사용하고 있다.뮤직포스 매장에 진열된 악기 및 창고에 보관 중인 것까지 합치면 현재 3000여 대가 넘는 세계적인 하이엔드 기타들이 비치돼 있다. 돈으로 환산한다면 수십억 또는 그 이상의 액수다.“매장에 워낙 고가의 악기들이 즐비한 관계로 화재보험도 정말 많이 들어놨습니다.”매장 내에는 습기 방지 등등 온갖 온도 환경에 대처하기 위한 기기들이 여러 대 비치돼 있는 걸 볼 수 있었다.“기존 국내 악기회사들은 브랜드의 인지도에 중점을 두고, ‘유명하니까 팔리겠지’라는 생각으로 악기를 수입해 국내 유통해 오곤 하는 경향이 있습니다. 수동적인 접근 방식이죠. 반면 저는 국내에 생소할 수 있는 악기이더라도 가능성이 보인다면 수입을 해왔고 앞으로도 그럴 겁니다. 예를 들어 이러한 트렌드에 이 악기가 어울릴거라 예측이 되면 그에 따른 영상제작과 마케팅 홍보를 통해 알리는 방식으로 좀더 능동적인 악기 마케팅 접근을 하는 것이죠.”“PRS의 경우 그간 록/메틀에만 어울리는 기타라거나 또는 산타나를 떠올리며 올드록에 적합하다는 선입견이 있었어요. 하지만 제가 아는 PRS는 블루스와 R&B, 팝에도 참 잘 어울리는 기타입니다. 그래서 홍보 마케팅을 좀 더 젊은 층에 어필하는 쪽으로 했고 그게 적중해서 지금은 세계에서 PRS를 가장 많이 파는 베스트 딜러 중 하나가 됐습니다.”PRS의 국내 인지도 강화를 위해 양 대표가 시도한 많은 노력 중에 대표적인 일화가 있다. PRS 딜러 초기 때 그는 사람들에게 좀더 많이 알리고자 당시 고가의 PRS 20여 대를 장르 및 유명/무명을 막론하고 연주자들에게 뿌려가며 입소문을 타게 했다. 마케팅을 위해 기타 수입사에선 해당 기타를 몇 대 정도만 홍보용으로 연주자들에게 공급하는 게 일반적인 반면 양 대표는 이처럼 20대나 무상으로 제공할 정도로 국내에선 찾아보기 힘든 ‘통 큰’ 마케팅을 했던 것이다.양 대표의 이러한 여러 노력으로 뮤직포스는 2015년부터 PRS 딜러가 된 이래 현재까지 PRS 세계 판매 5위권을 유지하고 있다.물론, PRS의 국내 시장 성공엔 이 기타를 너무 좋아하는 양 대표의 개인적 취향도 반영됐다.“PRS는 정말 너무 아름다운 기타입니다. 단지 소리뿐만 아니라 외관의 아름다움도 굳이 설명이 필요 없을 정도죠. ‘버드 인레이’ 또한 독창적인데, 제 개인적인 기타 컬렉션 중에서도 PRS를 5대나 소유하고 있을 정도입니다.”서 기타 역시 2016년엔 아시아 1위, 2017년엔 아태평양 3위를 기록했고 현재 세계 판매 부동의 1위를 유지하고 있다.이뿐 아니다. 깁슨, 펜더 기타 판매 역시 모두 부동의 1위다. 깁슨은 2010년 삼익악기와 계약하기 시작하면서 줄곧 1위를 유지하고 있고, 2013년 기타네트와 계약을 통해 취급하기 시작한 펜더 기타도 이듬해부터 현재까지 줄곧 국내 매출 1위를 기록 중이다.2008년부터 국내 독점 공급하고 있는 ‘보그너’ 앰프 등도 반응이 뜨겁다. 물론 뮤직포스의 앰프 매출 1위는 여전히 펜더 앰프지만.이외에 뮤직포스가 지닌 각종 기록은 세계적인 딜러로서의 위상을 잘 대변한다.매장 내 자체 AS 기사가 상주하며 기타 전반을 수리하고 있기도 하다. 하지만 뮤직포스에서 취급하는 많은 물량에 비해 한 사람의 AS 기사로 과연 이게 가능할까?“우리가 취급하는 기타는 대부분 고가이다 보니 양보다는 질에 더 가깝다고 할 수 있어요. 따라서 AS양도 그다지 많은 편은 아니라 아직까진 한 사람으로 AS 소화가 가능하답니다. 물론 기타의 피니시 관련 AS는 해당 본사로 보내야 하므로 서비스 기간도 최소 1달 반에서 3개월까지 소요될 수 있긴 합니다만.”양영재 대표는 매년 남쇼(NAMM Show)에 참가하며 많은 걸 느끼기도 한다.“남쇼는 전 세계의 악기 트렌드를 한눈에 볼 수 있다는 게 우선 가장 큰 매력이죠. 그리고 최근엔 악기보다 장비 시장이 더 성장하고 있다는 것도 남쇼를 통해 알 수 있어요. 실제로 참가 부스만 봐도 장비 관련 브랜드 부스가 늘어나는 추세죠. 일례로 서 기타 등 몇몇 악기 브랜드들이 이번엔 참가하지 않았어요.”얼마 전엔 매장 내에 고급 레코딩 스튜디오까지 만들었다.“해외 아티스트를 자주 초빙하다 보니까 녹음 스튜디오의 필요성을 느끼게 됐어요. 또한 국내 기타리스트들도 연주는 잘하지만 영상과 편집 등에까지 정통한 플레이어를 찾긴 힘든 점도 있어 이들 모두에게 필요하다고 느꼈고 회사의 홍보영상 제작이나 그 외 뮤직비디오 촬영 등 다용도의 목적으로 녹음 스튜디오를 만들게 됐습니다.”“이미 10월부터 어쿠스틱 기타 듀오나 그 외 보컬이 있는 잔잔한 음악을 위한 녹음 스케줄이 잡혀 있고 점차 외부인에게도 대여를 하려고 합니다.”뮤직포스는 기타를 중심으로 하는 회사로 시작해 이젠 레코딩 장비도 취급하기 시작했으며 추후 밴드 활동의 기본이 되는 드럼, 건반 등으로도 취급 품목을 확대할 예정이다.국내 기타 시장 규모, 그리고 좀더 기타 시장이 활성화되기 위해선 어떤 게 필요할까?“현재 국내 기타시장은 대략 500억 규모라고 추산됩니다. 타 산업 분야에 비한다면 적은 수치랄 수 있죠. 예전엔 플레이어라면 당연히 긴 머리에 어떻고 등등 외형적인 스타일 공식이 있었지만 이젠 오히려 이런 선입견들이 기타산업을 방해하는 요소가 될 수도 있습니다. 앞으론 대중에게 좀더 친근하게 다가갈 필요가 있어요. 대중적 파급력이 큰 방송 매체의 관심도 필요하고요. 또한 악기업체들이 공연기획에 대해서도 사명감을 갖고 일할 필요가 있다고 봅니다. 유투브 등의 채널이 아니면 좀처럼 접하기 힘든 실력파 연주자들의 공연 유치를 통해 더욱 다양한 기타세계와 그 매력을 전파하는데 일조한다면 이 역시 기타시장 활성화에 일조하는 것이겠죠.”양대표 자신은 물론 직원 모두 ‘열일’하는 것으로도 유명하다.먼저, 양 대표는 회사를 총괄하는 CEO로서의 기본적인 업무 외에도 회사 내에서 업무량이 가장 많은 사람이다. 뮤직포스에서 취급하는 모든 제품군은 그 자신이 직접 초이스-컨택-마케팅 전략까지 세울 뿐 아니라 회사 웹사이트에 올라오는 악기 특장점 관련 소개 글도 본인이 직접 쓴다. 단순히 경영자가 아니라 Guitar 전문가이자 기타리스트이기에 가능한 일이다. 뿐만 아니라 자사 홈페이지에 올리는 각종 악기 사진을 직접 찍고 심지언 홍보영상 촬영까지 도맡을 정도다. 사진/촬영 역시 그가 예전부터 관심을 가져왔던 분야이기도 하다. 뮤지션 섭외 역시 그의 몫이다. 이외에도 일일이 열거하기 힘들만큼 많은 업무를 소화하고 있다.뮤직포스는 현재 홍보 편집 담당(2명), 기타와 베이스 등 악기 담당 세일즈 매니저(3명), 리페어 테크니션(1명), 도매 영업(1명), 재무/회계(1명) 등 8명의 직원이 근무한다. 각 파트별 주 업무 이외에도 직원들이 소화하는 업무 분야는 한두 개가 아니다. 모두 멀티 플레이어들인 셈.직원 연령층은 20대 후반에서 30대로 구성됐으며, 업무량이 많은 만큼 대우도 동종업계 연봉 상위권이다.뮤직포스는 악기회사라는 본업 이외에 2009년부터 공연기획사로도 업무를 시작해 2010년 첫 공연을 거스리 고반(홍대 V홀)으로 진행했다. 이어 2011년 아리스토크래츠 등 현재까지 꾸준히 해외공연을 유치하고 있다.“그동안 했던 라이브 중 가장 반응이 좋았던 공연으론 역시 앤디 티먼스(2016, 2018년), 마이클 랜도(2012, 2018년), 로벤 포드(2013년) 등을 꼽을 수 있습니다.”이처럼 뮤직포스가 해외의 유명 기타리스트 중심으로 공연을 해오고 있는 것은 기타와 기타리스트에 대한 양 대표의 애착 때문이기도 하며 고급 기타 보급을 모토로 하던 뮤직포스의 창업 이념과도 상통하는 것이다.“게리 무어, 앤디 티먼스, 잉베이 맘스틴 등등 좋아하고 영향을 받은 기타리스트는 너무 많아요. 이들은 단지 연주력만 좋은 게 아니고 소리 하나하나에서 마음을 움직이는 연주를 들려줍니다. 최근엔 브라질의 마태우스 아사토(Mateus Asato)와 잭 타마랏(Jack Thammarat) 등을 좋아해요. 연주들이 정말 대단하죠. 특히 잭 타마랏은 개인적으로 너무 좋아해 지난 2018년 국내 공연도 유치한 바 있어요. 국내에선 케이 브라운(Kay Brown) 등을 비롯해 관심 갖고 좋아하는 연주자들도 많습니다.”그는 밴드에 특화된 아티스트 육성에도 깊은 관심을 갖고 있다.“무엇보다 가장 보람 있는 순간은 젊고 재능 있는 뮤지션들에게 악기를 협찬해주고, 그들이 더욱 유명해질 수 있도록 홍보콘텐츠를 만들고 국내외로 홍보를 무상으로 진행할 때입니다.”양 대표는 이미 몇 년 전 실용음악학원 운영을 통해 교육사업을 시도한 바 있다. 물론 적자 누적으로 문을 닫았지만.“저도 좀더 적극적으로 나서서 같이 머리 맞대며 운영을 했어야 했는데, 당시엔 원장-부원장 및 강사진 등 실무진에게 모든 걸 맡기는 형태로만 갔는데 이게 결국 운영 실패 요인이 됐던 것 같아요. 이전의 실패를 교훈 삼아 곧 다시 실용음악학원을 개원할 예정인데 이번엔 좀더 세부적으로 잘 다듬고 계획을 세워 전국 체인 형태로 추진하려고 합니다. 1층에 뮤직포스 악기 매장이 있고 그 위층에 실용음악학원이 있는 시스템으로 운영할 예정입니다. 매장과 학원이 같은 건물에 있어 소비자들과의 최접점이 될 수 있고 그만큼 저변확대에도 이바지할 것으로 기대합니다.”“1회로 끝나지 않고 계속 진행될 수 있는 ‘기타리스트 오디션’ 같은 것도 해보고 싶어요. 하지만 행사 후 우승자들의 사후 거취 서포트를 어떻게 해야 할까의 여부 때문에 고민 중입니다. 오디션행사로서 오래 지속되려면, 우승자는 음악/연예기획사 전속 아티스트나 그 외 여타 형태로 직업 뮤지션으로서 활동이 보장돼야 합니다.”자체 브랜드 악기 계획은?“언젠가는 해보고 싶어요. 물론 아직 구체적으로 생각해 보진 않았지만. 대신 존 서, 제임스 타일러, PRS 등등 여러 기타 브랜드 본사와 협의해 해당 본사에서 한정판 제작한 악기들, 즉 ‘뮤직포스 리미티드 에디션 버전’을 꾸준히 제작해 오고 있습니다. 현재까지 제임스 타일러 25대, 존 서 기타 100대(4종류), PRS 150대 등을 제작한 바 있어요. 이처럼 딜러회사 이름을 내세운 한정판 모델을 본사에서 제작/공급하는 경우는 세계적으로도 드문 예죠. 당연히 국내에선 뮤직포스가 최초입니다.”양영재 대표는 패션디자이너였던 아내를 만나 2014년 결혼해 올해 3살 된 아들 하나를 두고 있다.양 대표는 시계에도 관심이 많아 오데마피게, 위블로, 제니스, 예거 르쿨트르, 롤렉스 데이토나 등등 여러 브랜드를 수집했고 자동차에 대한 애정 역시 대단하며 현재 그의 애마는 마세라티다.담배는 피우지 않으며 주량은 소주 2병. 그리고 건강 관리 차원에서 몇 년째 권투를 하고 있다. 외모상 살짝 마른 체구의 꽃미남 타입이라고 얕보면 큰코다칠 수 있는 권투 실력일 수도.“11년 이상 사업을 하면서 느낀 점은 세상에 지름길은 없다는 점과 꾸준히 노력하고 묵묵하게 한 걸음씩 나아가는 사람을 이길 수 있는 자는 없다는 것입니다. 제 좌우명이기도 해요.”“앞으론 콘텐츠가 중요한 시대이다 보니 단순히 악기 수입·유통만 해선 도태될 수밖에 없어요. 따라서 저는 높은 퀄리티의 홍보콘텐츠를 만들어 뮤직포스라는 브랜드를 전 세계로 홍보하는 것에 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 더 많은 해외 고객을 유치하고 수출량을 늘리는 데에 주력하고 있고요. 길게 보면 악기수입 유통업뿐만 아니라 콘텐츠 제작, 공연기획, 음원유통, 교육사업, 아티스트 발굴 및 육성 등이 종합적으로 어우러진 글로벌 미디어콘텐츠 기업으로 거듭나고자 합니다.”