[스포츠한국 조은애 기자] 배우 클라라가 근황을 공개했다.클라라는 29일 자신의 인스타그램을 통해 "On the top of tallest building int the world. 148thfloor. burjkhalifa"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 두바이 버즈칼리파에서 야경을 감상하고 있는 클라라의 모습이 담겨 있다. 몸에 밀착된 원피스로 글래머러스한 몸매를 한껏 뽐낸 모습. 특히 클라라의 화려한 미모가 돋보인다.한편, 클라라는 지난 1월 사업가 사무엘 황과 결혼했다.