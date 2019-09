그룹 방탄소년단의 ‘피 땀 눈물’ 뮤직비디오가 5억뷰를 돌파했다.2016년 10월 발매한 방탄소년단 정규 2집 ‘윙스(WINGS)’의 타이틀곡 ‘피 땀 눈물’ 뮤직비디오는 25일 오전 9시 22분경 유튜브 조회수 5억 건을 넘었다.이로써 방탄소년단은 8억뷰 ‘DNA’를 비롯해 6억뷰 ‘불타오르네 (FIRE)’, 5억뷰 ‘FAKE LOVE’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘IDOL’, ‘쩔어’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’, ‘피 땀 눈물’까지 5억뷰를 넘긴 8편의 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 이는 지난 8월 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’로 세운 한국 가수 최다 5억뷰 뮤직비디오 기록을 자체 경신한 것이다.‘피 땀 눈물’은 파워풀한 에너지와 그루브가 돋보이는 곡으로, 유혹을 만난 소년들의 갈등과 성장을 담았다. 뮤직비디오는 세련된 영상미와 멤버들의 퍼포먼스가 조화를 이뤄 6분이 넘는 길이에도 전 세계적으로 꾸준한 사랑을 받고 있다.이외에도 방탄소년단의 뮤직비디오는 ‘Save ME’가 4억뷰, ‘낫 투데이(Not Today)’, ‘상남자’가 3억뷰, ‘봄날’, ‘호르몬 전쟁’이 2억뷰, ‘I NEED U’, ‘Danger’, ‘하루만’, ‘We Are Bulletproof Pt.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘No More Dream’ 등이 1억뷰를 넘었다.