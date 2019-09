'K-POP 킹’ 엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 방콕 단독 콘서트를 성공적으로 마쳤다.엑소는 지난 20~22일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 ‘EXO PLANET #5 - EXplOration - in BANGKOK’(엑소 플래닛 #5 - 익스플로레이션 - 인 방콕)을 개최, 다채로운 음악과 파워풀한 퍼포먼스, 화려한 무대 연출이 어우러진 환상적인 공연으로 총 3일간 3만 3천 관객을 열광시켰다.이번 공연은 약 1년 6개월 만에 개최된 엑소의 방콕 단독 콘서트인 만큼, 티켓 오픈과 동시에 3회 공연 모두 퍼펙트 매진을 기록했으며, 이로써 엑소는 지난 2014년 방콕에서 열린 첫 콘서트 ‘EXO PLANET #1’부터 현재 진행 중인 ‘EXO PLANET #5’까지 투어마다 전회 매진 행진을 이어가, 변함 없는 인기를 다시 한번 확인케 했다.이번 공연에서 엑소는 ‘으르렁’, ‘중독’, ‘CALL ME BABY’ ‘Monster’, ‘Power’ 등 메가 히트곡부터 ‘Tempo’, ‘Love Shot’, ‘Damage’, ‘닿은 순간’, ‘오아시스’, ‘여기 있을게’ 등 정규 5집 및 리패키지 수록곡, 솔로 및 유닛 무대까지 총 23곡의 풍성한 무대를 선사해 폭발적인 환호를 얻었다.더불어 관객들은 매 공연마다 팬라이트를 흔들고 응원법을 선보이는 등 열띤 호응을 보냈으며, 21일 공연에는 당일 생일을 맞은 멤버 첸을 위해 축하 노래를 떼창으로 부르고, ‘넌 이 세상에 단지 한 사람일 수도 있지만 ♥우리에겐 온 세상이야♥’라고 적힌 슬로건 이벤트도 펼쳤다.한편, 엑소는 오는 28~29일 타이베이 아레나에서 ‘EXO PLANET #5 - EXplOration - in TAIPEI’를 개최한다.