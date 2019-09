[스포츠한국 최재욱 기자] 대한민국 대세 남자 가수들이 ‘2019 Asia Artist Awards in Vietnam’(이하 ‘2019 AAA’)에서 남성미와 소년미를 오가는 다채로운 무대를 선보인다.오는 11월 26일 베트남 하노이 미딩 국립경기장에서 개최되는 세계 최초 가수, 배우 통합 시상식 ‘2019 Asia Artist Awards’에 국내 최정상급 남자 가수들(슈퍼주니어, 지코, 뉴이스트, GOT7, 스트레이 키즈, 스누퍼, 동키즈) 이 참석, 베트남 K-POP 팬들과 함께 뜨거운 밤을 만들 예정이다.먼저 국내 최고 아이돌 그룹 슈퍼주니어(이특, 희철, 예성, 신동, 은혁, 동해, 시원, 려욱, 규현)가 참석, 명불허전 무대 명장들이 꾸미는 완벽한 무대가 준비돼 있다. 이들은 한국을 넘어 세계적인 스타로 거듭난 대한민국 대표 그룹인 만큼 그 이름만으로도 글로벌 팬들의 기대를 모으는 중이다.아이돌 그룹 출신에서 이제는 완벽한 솔로 아티스트는 물론 신세대 트렌드 세터로 자리잡은 지코 역시 ‘2019 AAA’ 참석을 확정했다. 그는 솔로곡 ‘Soulmate’, ‘Artist’, ‘말해 YES OR NO’ 등 명품 랩실력은 물론 김세정의 ‘꽃길’ 등 인기곡 프로듀서에도 참여하며 음악적 재능으로 대중들의 ‘귀호강’ 담당으로 인정받은 바 있다.국내를 넘어 해외까지 명불허전한 대세로 떠오른 아이돌 그룹 뉴이스트(JR, Aron, 백호, 민현, 렌)도 '2019 AAA'의 빛을 밝힌 멋진 무대를 준비하고 있다. 뉴이스트는 멤버 전원이 우월한 피지컬은 물론 만화 속에서 튀어나온 듯한 ‘만찢남’ 비주얼을 가지고 있음과 동시에 ‘여보세요’, ‘Love Paint’, ‘BET BET’ 등 음악성과 퍼포먼스까지 두루 갖춘 ‘완성형 아이돌’로 손꼽힌다.한국은 물론 세계적으로 사랑받는 그룹 GOT7(JB, 마크, 잭슨, 진영, 영재 , 뱀뱀, 유겸)도 ‘2019 AAA’ 무대에서 팬들과 소통하는 시간을 갖는다. 이들은 파워풀한 무대 퍼포먼스를 통해 호감을 어필, 소년미와 남성미를 오가는 반전 매력으로 큰 사랑을 받았다. 과연 이들이 어떤 파격적인 무대를 만들어낼지 관심이 집중되고 있다.스트레이 키즈(방찬, 우진, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔)도 ‘2019 AAA’ 참석을 확정했다. 이들은 지난 2017년 → 2018년 데뷔 이후 훈훈한 비주얼과 출중한 실력으로 입소문을 타며 많은 국내외 팬들을 입덕시킨 바 있다. 지난 ‘2018 AAA’에서 가수 부문 신인상을 수상하는 영광을 안았다.해를 거듭할수록 진일보하는 실력과 음악성으로 세계를 홀릭시킨 스누퍼(상일, 상호, 세빈, 수현, 우성, 태웅)도 ‘2019 AAA’에 참석해 무대를 빛낸다. 스누퍼는 지난 ‘2017 AAA’에서는 뉴웨이브상을, ‘2018 AAA’에서는 AAA초이스상을 받으며 탄탄한 인기를 검증받은 바 있다. 이들은 올해도 참석을 확정, 팬들 심장 저격에 나선다.올해 최고의 신인 그룹들로 손꼽히는 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)와 AB6IX(이대휘, 박우진, 임영민, 김동현, 전웅), 동키즈(운대, 경윤, 문익, 재찬, 종형)도 ‘2019 AAA’에 참석, 해외 팬들에게 한국 괴물 신인의 면모를 과시할 예정이다.국내 최고 아이돌 라인업 총출동으로 역대급 스케일이 예고된 ‘2019 AAA’는 한국 아티스트들의 활동을 해외 팬들 앞에서 시상한다는 의미가 있어 더욱 뜻깊은 시상식이 될 것으로 보인다. 올해는 장동건, 박민영, 임윤아, 지창욱, 이광수, 정해인, 옹성우, 이정은 등 대표 배우는 물론 레드벨벳, 트와이스, 모모랜드, 청하, 이달의소녀, (여자)아이들, 있지 등 화려한 여가수 라인업으로 더욱 관심받고 있다.또한, 현재 전 세계 한류 팬들을 대상으로 인기 투표도 진행 중이다. 이는 공식 웹사이트(https://aaavietnam2019.com.vn/pre-vote/korea)를 통해 참여할 수 있다.K-POP의 높은 세계적 위상을 다시 한 번 드높일 ‘2019 Asia Artist Awards in Vietnam’은 베트남 최대 규모의 스포츠 경기장이자, 대표 스포츠 콤플렉스 핵심 시설로 손꼽히는 ‘하노이 미딩 국립 경기장’에서 오는 11월 26일(화) 개최된다.