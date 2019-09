[스포츠한국 조성진 기자] 80년대 대중음악계를 빛낸 미국의 세계적인 팝스타 에디 머니(Eddie Money)가 13일(현지시각) 저녁 LA의 한 병원에서 타계했다. 향년 70세.에디 머니는 오랜 세월 동안 애연가로서 담배를 즐겼고 결국 그것이 원인이 돼 지난 8월24일 식도암 말기 진단을 받고 투병 중이었다. 이미 전신에 퍼진 암세포로 인해 여러 합병증으로 고통을 호소하던 에디 머니는 13일 병원에서 심장 판막 수술에 의한 합병증으로 사망한 것이다.지난 89년 로리 해리스와 결혼한 에디 머니는 슬하에 제커리, 제시카, 조세프, 줄리안, 데스몬드 등 5명의 자식을 두었다.에디 머니는 수십 년 만의 스튜디오 컴백앨범 ‘Brand New Day’를 최근 발표하며 새로운 의지를 보여주기도 했다.1949년 미국 브루클린에서 태어난 에디 머니는 70년대 후반 컬럼비아 레코드와 계약하고 ‘Baby Hold On’, ‘Think I’m In Love’ 등을 비롯한 여러 히트곡을 발표하며 스타덤에 올랐다. 그의 히트곡 중 하나인 ‘I Wanna Go Back’은 키스(KISS)의 기타리스트 에이스 프렐리에 의해 리메이크되기도 했다.