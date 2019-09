그룹 엑소 첸이 오는 10월 1일 새 미니앨범으로 컴백한다.11일 SM엔터테인먼트 측은 첸의 두 번째 미니앨범 '사랑하는 그대에게 (Dear my dear)'가 내달 1일 발매되며, 총 6곡이 수록돼 있다고 밝혔다.첸은 지난 4월 발표한 첫 번째 미니앨범 '사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)'으로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 33개 지역 1위, 국내 음악 차트 1위를 기록하는 등 성공적인 솔로 데뷔를 알렸다.또한, 솔로 가수로서 첸은 각종 드라마 OST, 컬래버레이션에 참여해 남다른 흥행 파워를 입증하며 감미로운 보이스와 탁월한 가창력을 지닌 특급 보컬리스트로서 많은 사랑을 받고 있는 만큼 새 앨범에 대한 기대감이 더욱 증폭되고 있는 상황.한편, 첸의 두 번째 미니앨범 '사랑하는 그대에게 (Dear my dear)'는 오늘(11일)부터 온라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.