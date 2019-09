그룹 방탄소년단이 빌보드 메인 앨범 차트에서 꾸준한 인기를 이어가고 있다.미국 빌보드가 10일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면, 지난 4월 발매한 방탄소년단의 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 ‘빌보드 200’ 166위를 기록했다.이로써 이 앨범은 4월 27일자 ‘빌보드 200’에서 1위로 처음 진입한 뒤 21주 연속 메인 앨범 차트에 이름을 올렸다.이외에도 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 ‘월드 앨범’ 2위, ‘인디펜던트 앨범’ 8위, ‘톱 앨범 세일즈’ 31위를 차지해 계속해서 각 차트의 상위권을 유지하고 있다.또, 방탄소년단은 ‘소셜 50’에서 113주 연속 1위로 최장기간 연속 기록을 자체 경신한 것은 물론 통산 143번째 1위를 기록했다. ‘아티스트 100’에서는 8위에 올랐다.