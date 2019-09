트와이스가 JYP 수장 박진영과 손잡고 '12연속 히트'에 나선다.트와이스는 10일 공식 SNS 채널을 통해 정연의 개인 티저 영상을 선보인데 이어, 새 앨범 'Feel Special'(필 스페셜)의 트랙리스트를 추가로 공개했다.해당 트랙리스트에 따르면 타이틀곡 'Feel Special'은 박진영이 작사, 작곡을 맡았다. '박진영 X 트와이스'는 이미 'SIGNAL'(시그널), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?)라는 메가 히트곡을 탄생시킨 이력이 있다.여기에 'KNOCK KNOCK'(낙낙)과 'What is Love?'에 참여한 이우민이 'Feel Special'의 편곡자로 이름을 올려 신곡에 대한 기대감을 수직 상승시켰다.7번 트랙 'Breakthrough'(브레이크스루)는 지난 7월 일본에서 발매한 싱글이자, 일본 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 획득한 곡이다.한편, 트와이스의 미니 8집 'Feel Special'은 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.