가수 주현미가 딸이자 가수 임수연을 언급해 화제다.5일 오후 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 가수 주현미가 출연했다.이날 한 청취자가 주현미 딸 임수연과 우연히 만난 사연을 소개했다. 이에 주현미는 "딸(임수연)도 가수다. 싱글 앨범도 냈고 지금 정규 앨범 작업 중이다"라며 "많은 사랑 부탁드린다"라고 말했다.이에 가수 임수연에 대한 네티즌들의 관심이 쏟아졌다.임수연은 1993년생으로 올해 27세다.2017년 싱글 앨범 '핑거프린츠(Fingerprints)'를 통해 데뷔했으며 '아임 오케이(I'm Okay)' '뭐해, 지금' '먼데이(Monday)' 등 앨범을 발매했다. 최근에는 KBS2 드라마 '세상에서 제일 예쁜 내 딸' OST '컬러 오브 마이 라이프(Color Of My Life), '한계령'를 발표해 대중에 큰 사랑을 받고 있다.주현미는 지난 1988년 가수 임동신과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 아들 임준혁 역시 그룹 투아의 멤버이자 뮤지컬배우로 알려졌다.