[스포츠한국 김두연 기자] 여름 가요대전이 지나간 9월에도 아이돌그룹들의 컴백러시는 이어진다.정규 앨범과 월드투어의 포문을 열며 돌아오는 세븐틴부터 한류 아이돌로 거듭난 트와이스, 그리고 긴 기다림을 거쳐 첫 정규앨범을 선보이는 라붐까지. 제각각의 스토리를 가지고 있는 이들의 행보를 미리 살펴본다.지난 2014년 싱글 앨범 'PETIT MACARON'으로 데뷔한 라붐은 5년만에 정규앨범이라는 결실을 맺게됐다. 오는 19일 'Two Of Us'로 컴백을 확정지은 상황.적지 않은 시간이 걸렸던 만큼 멤버 전원이 앨범 작업에 전반적으로 참여했고, 성숙한 완성도를 더했다. 개인의 솔로곡을 포함한 다양한 수록곡이 담겨질 전망이다.최근 '체온' '불을 켜' 등을 통해 성숙한 매력으로 이미지 변신을 성공시킨 한편, 드라마와 예능, OST 등을 통해 멤버별로 역량을 쌓아온 만큼 어떤 모습으로 돌아올지 지켜보는 것도 관전 포인트다.세븐틴은 오는 16일 세 번째 정규앨범으로 컴백을 확정 지었다. 아직 구체적인 콘셉트는 공개되지 않았지만, 30일 오픈된 티저 페이지를 통해 분위기를 살짝 엿볼 수 있다.공개된 티저 홈페이지에는 검은 바탕에 세븐틴의 로고가 박힌 책 한 권이 놓여있으며 화면이 점점 확대됨에 따라 책 옆에 붙은 'Ordinary', 'Recognize', 'Cry Out', 'HIT', 'Trap', 'Fear', 'And more'라는 단어가 적힌 인덱스가 일렬로 등장해 눈길을 끈다.컴백에 앞선 행보도 강렬하다. 세븐틴은 30일 월드 투어 'ODE TO YOU' 서울 공연으로 9월 1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME에서 대망의 월드 투어 첫 포문을 열었다. 서울 공연 이후 컴백까지 이어지는 일정을 차례대로 소화할 예정.세븐틴은 미국 빌보드가 주목하는 그룹이기도 하다. 지난달 22일 빌보드는 하반기 활동에 대해 심도 깊은 세븐틴의 단독 인터뷰를 공개했다.앞선 앨범인 'HIT' 활동을 성공적으로 마무리, 16일 정규 앨범 발매를 알린 세븐틴에 대해 빌보드는 "디지털 싱글 ‘HIT’으로 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 4위를 기록했고, 이들은 미국에서 더 많은 기회를 얻을 수 있게 되면서 더욱 중요해질 것"이라고 소개하기도 했다.걸그룹 트와이스도 이달 말 컴백을 목표로 막바지 준비 작업에 한창이다. 트와이스의 이번 컴백은 지난 4월 발매한 'FANCY' 이후 5개월 만이다. 최근 뮤직비디오 촬영까지 마쳤다는 소식도 전해졌다.무엇보다도 관심을 모으는건 멤버 미나의 합류 여부다. 앞서 미나는 불안 장애를 진단받아 그룹 활동을 잠시 내려놓고 휴식을 취하고 있는 상황. 뮤직비디오 촬영은 함께했다는 보도가 이어졌지만 공식적인 활동 합류 여부는 안개 속이다.이에 대해 소속사 JYP엔터테인먼트 측은 "합류 여부는 아직 확정할 수 없다. 적정 시점에 합류여부를 공식적으로 말씀드리겠다"며 "일정 참여는 절대적으로 본인의 객관적인 건강 상태에 근거해야하므로 선택적일 수밖에 없다"고 양해를 구한 상황이다.이밖에도 국내는 물론, 활발한 일본 활동까지 펼치며 한류를 대표하는 걸그룹으로 거듭난 트와이스가 어떤 신곡을 들고 나올지 가요 팬들의 관심이 모아지고 있다.