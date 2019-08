[스포츠한국 조성진 기자] 요 근래 유명 기타리스트 시그니처 모델들이 눈에 띄게 많이 출시되고 있다.이번엔 디오(Dio), 화이트스네이크(Whitesnake) 등 대형 헤비메틀 밴드를 거쳐 데프 레파드(Def Leppard)의 기타리스트 및 다양한 프로젝트 활동을 해오고 있는 비비안 캠벨(Vivian Campbell, 57)이 미국의 기타 제조사 에피폰(Epiphone)과 손을 잡고 새로운 시그니처 모델 ‘홀리 다이버’ 레스폴을 출시했다.에피폰은 자사 웹사이트를 통해 “비비안 캠벨이 시그니처 기타를 통해 에피폰 패밀리가 된 것에 매우 자랑스럽게 생각한다”고 소감을 밝혔다.비비안 캠벨 시그니처 모델 ‘홀리 다이버(Holy Diver)’ 레스폴은 에피폰이 지난 ‘섬머 남(NAMM) 2019’에서 첫 선을 보여 바이어들로부터 관심을 받은 기타다. 모델 명 ‘홀리 다이버’는 비비안 캠벨을 세계적인 록 기타리스트로서 부각시킨 디오 시절의 ‘Holy Diver’에서 그 이름을 땄다.비비안 캠벨은 10대 시절 아일랜드의 벨파스트에서 구입한 자신의 첫 레스폴로 디오와 활동하며 [Holy Diver], [The Last In Line] 등과 같은 명반을 레코딩했다. 생애 첫 레스폴 기타임에도 이 기타로 그는 80년대 록 역사의 중심에 섰고 이러한 의미를 기리고자 이번 시그니처 모델 명도 ‘홀리 다이버’로 정한 것이다.원래 비비안 캠벨의 첫 기타 히어로는 로리 갤러거였다. 벨파스트에서 로리의 공연을 여러 차례 접하며 그를 기타 우상으로 여겼던 것. 당시 로리 갤러거는 펜더 스트라토를 연주하고 있었다.이후 비비안 캠벨은 씬 리지와 게리 무어를 접하면서 깁슨 레스폴에 대한 동경이 쌓여 갔다. 그러나 당시 미국 기타는 가격이 워낙 높았던 관계로 캠벨은 기타와 페달 등을 사기 위해 열심히 일만 하며 저축하고 또 저축했다. 그리고 구입한 생애 첫 깁슨 레스폴로 일약 세계적인 기타리스트로 우뚝 선 것이다.비비안 캠벨 시그니처 모델인 에피폰 홀리 다이버 레스폴은 블랙 컬러의 마호가니 바디에 메이플 네크, 인디언 라우렐 핑거보드로 제작됐다. 픽업은 디마지오 X2N 험버커가 장착됐다. 넓은 바 형태의 폴 피스가 특징인 이 픽업은 강력한 자기장을 생성해 앰프를 더욱 하드하게 연출할 수 있다.