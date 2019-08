걸그룹 걸카인드XJR이 28일 자정 타이틀곡 ‘MONEY TALK(머니토크)’의 뮤직비디오를 공개했다.걸카인드XJR의 타이틀곡 ‘MONEY TALK(머니토크)’ 뮤직비디오는 미국 캘리포니아 로스엔젤레스 현지팀과 LA올로케이션 촬영으로 진행되었다. 걸카인드XJR만의 트렌디한 힙합 감성을 담기 위해 핑크톤의 컬러감과 하우스 파티 분위기를 표현하려고 했다고 소속사 넥스트레벨 엔터테인먼트는 전한다.특히, 방탄소년단의 최신 앨범 MAP OF THE SOUL: PERSONA에 참여한 작곡가 크리스타 영스와 팝스타 리한나의 프로듀서 영 대니 비츠가 걸카인드XJR의 타이틀곡 ‘MONEY TALK(머니토크)’에 참여하며, 이번 걸카인드 유닛 미니앨범에 대한 SNS상에서의 대중들의 관심이 뜨겁다.걸카인드 공식 SNS계정을 통해 발표된 데뷔 플랜 속에는 2편의 뮤직비디오가 각각 8월 28일과 9월 10일에 공개 예정으로, 걸카인드를 기다려 온 팬들의 기대감을 높이고 있다.또한, 걸카인드XJR은 기존의 걸그룹과는 차별화된 새로운 시대의 아이덴티티를 가진 아티스트형 아이돌 그룹으로 성장하고자 한다. 세흔(20)과 지강(21)은 프로듀싱, 퍼포먼스, 스타일링 등에 적극적으로 참여하며, 진정성 있는 퍼포먼스 아티스트로서의 모습을 보여 주려고 한다.해외에서 높은 인지도를 쌓아온 1년차 걸그룹 걸카인드는 세계 최대 음원 서비스 사이트 스포티파이(Spotify)에서 2018ㆍ2019년 데뷔한 케이팝 루키 걸그룹 중에 팔로워가 가장 많은 걸그룹 TOP 10에 랭크되며, 국제적인 인지도를 높여가고 있다.한편, 걸카인드의 유닛 걸카인드XJR의 첫 미니앨범 ‘Life is Diamond’는 오늘 28일 정오, 각종 음원사이트를 통해 전세계 발매 예정이다.