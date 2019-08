배우 송중기의 근황이 공개됐다.지난 27일 영국 배우 리처드 아미티지는 자신의 인스타그램에 "Song Joong-ki introduced me to 냉면; 冷麵 it's now my new favorite dish(송중기가 나에게 냉면을 소개해줬다. 이제 냉면은 내가 제일 좋아하는 음식이다)"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 리처드 아미티지와 식당에 나란히 앉아있는 송중기의 모습이 담겼다. 국경을 넘은 두 사람의 훈훈한 우정이 시선을 사로잡는다.한편, 송중기는 영화 '승리호'로 리처드 아미티지와 호흡을 맞추고 있다.