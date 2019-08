[스포츠한국 조성진 기자] 미국의 록그룹 나이트레인저(Night Ranger)가 CAA(Creative Artists Agency)와 계약을 체결했다고 콘서트 산업 전문 매체 ‘폴스타(Pollstar)’가 전했다. 이로써 나이트 레인저의 모든 콘서트 관련 업무는 CAA가 담당하게 됐다.그간 나이트 레인저는 블레이즈 엔터테인먼트(Blades Entertainment)의 제임스 블레이즈와 휘트니 비숏이 매지니먼트를 맡아 왔다.1982년에 데뷔앨범을 발표한 나이트 레인저는 ‘Don’t tell me you love me’, ‘Sister Christian’ 등등 여러 히트곡을 통해 전 세계 1700만장이 넘는 앨범 판매고를 기록했다.1975년에 설립된 CAA는 1800여명이 넘는 종업원을 둔 미국의 대표적인 연예/스포츠 에이전시로 현재 LA에 본사가 있다. 스포츠와 방송/영화 등등 각계 300여명이 넘는 유명 클라이언트들이 있다.한편, 나이트 레인저는 현재 잭 블레이즈(베이스·보컬), 켈리 키기(드럼·보컬), 브래드 길리스(기타), 케리 켈리(기타), 에릭 레비(키보드) 등의 라인업으로 활동 중이다.