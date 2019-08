[스포츠한국 조성진 기자] 미국의 전설적인 서던록 그룹 올맨 브러더스 밴드(The Allman Brothers Band)의 2세 격인 올맨 베츠 밴드(The Allman Betts Band)가 데뷔앨범을 발표하고 유럽 및 미국 투어에 돌입했다.올맨 베츠 밴드는 올맨 브러더스 밴드의 건반/보컬이던 그렉 올맨의 아들 데본 올맨(Devon Allamn)과 올맨 브러더스 밴드의 기타/보컬이던 디키 베츠의 아들 듀언 베츠(Duane Betts)를 중심으로 2018년 결성된 팀이다.데본 올맨과 듀언 베츠 이외에 올맨 브러더스 밴드의 베이시스트였던 베리 오클리의 아들 베리 오클리 주니어(베이스), 존 긴티(오르간), 자니 스타클리어(슬라이드 기타), 존 럼(퍼커션), R. 스캇 브라이언(퍼커션) 등의 7인조 편성의 올맨 베츠 밴드는 “21세기의 서던록”을 기치로 최근 데뷔앨범 ‘Down to the River’(BMG 발매)를 공개했다.그래미를 수상한 맷 로스 스팽(Matt Ross-Spang)의 프로듀스로 ‘Muscle Shoals Sound Studios’에서 레코딩한 이 앨범은 고전적인 레코딩 기법을 살리려 했다. 컴퓨터나 그 어떤 디지털 편집도 가하지 않고 오로지 빈티지 악기 소리에 충실한 사운드를 담으려 한 것이다.데뷔앨범 발매와 함께 올맨 베츠 밴드는 ‘Down to the River’라는 타이틀의 대대적인 월드투어를 통해 지지기반을 넓혀가고 있다. 독일, 룩셈부르크, 네덜란드, 벨기에 등등 유럽 여러 나라에 이어 미국 투어를 하는 ‘Down to the River’엔 그룹 CCR 출신의 싱어송라이터 존 포거티(John Fogerty)도 함께 한다.