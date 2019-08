강다니엘이 커버를 장식한 패션 매거진의 예약 판매 인기가 뜨겁다.강다니엘은 'color on me' 앨범 공식 발표 며칠 전, 아레나 옴므 플러스 9월호 커버 촬영을 마쳤다. 매거진 담당자에 의하면 강다니엘의 커버 소식이 알려지자 곧 예약 판매분 대부분이 소진 됐다고.화보 촬영 이후 이어진 인터뷰에서는 공백기 동안의 고민, 'Color On Me' 앨범에 담은 팬들을 향한 메시지, 음악에 대한 생각 등을 솔직하게 전했다는 후문이다.강다니엘 화보는 '아레나 옴므 플러스' 9월호를 통해 만날 수 있다.