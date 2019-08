[스포츠한국 조성진 기자] 오토바이 사고로 24살의 나이로 요절한 미국의 서던록 그룹 올맨 브러더스 밴드(Allman Brothers Band)의 멤버이자 명 기타리스트 듀언 올맨(1946~1971)의 화제가 끊이질 않고 있다.듀언 올맨이 올맨 브러더스 밴드의 명반 [At Filmore East]에서 사용했던 명기 1961/62 깁슨SG가 지난 7월 후반 텍사스 ‘헤리티지 옥션’ 경매에서 59만1000달러(약 7억200만)에 낙찰된 지 얼마 안 돼 이번엔 그가 에릭 클랩튼과 함께 ‘Layla’에서 연주했던 57년 깁슨 레스폴 골드탑이 놀라운 가격에 판매돼 화제다.듀언 올맨의 57년 깁슨 레스폴 골드탑이 125만 달러(약 15억2800만)에 팔렸다고 ‘News Atlas’가 12일 전했다.7억이 넘는 가격에 낙찰된 깁슨SG도 놀라운 가격인데 1주일이 넘은 후 낙찰된 15억대의 깁슨 골드탑도 깁슨 경매사에 길이 남을 가격대다.듀언 올맨은 데렉 앤 도미노의 1970년 명반 [Layla and Other Assorted Love Songs]에서 이 골드탑을 사용했음은 물론 올맨브러더스밴드 활동시 약 2년여 동안 이 골드탑을 메인기타로 썼다. 올맨브러더스밴드의 69년 데뷔앨범과 70년 [Idlewild South] 등에서 들을 수 있는 ‘Whipping Post’, ‘In Memory of Elizabeth Reed’, ‘Midnight Rider’ 등과 같은 명곡들이 대표적이다.그러나 듀언 올맨은 ‘Layla’ 세션이 끝나고 몇 주 후 기타를 골드탑에서 깁슨 체리 선버스트 레스폴로 교환했다.사연은 이렇다.1970년 9월16일, 올맨브러더스밴드는 듀언과 그렉 올맨의 고향인 플로리다 데이토나에서 콘서트를 열었다. 이 공연에서 듀언은 새로 녹음한 ‘Layla’를 평소와 같이 57년 골드탑으로 연주했다.이 날 콘서트 오프닝 밴드는 로컬그룹 스톤 벌룬(Stone Balloon)이었다. 그런데 이 팀의 기타리스트 릭 스타인(Rick Stine)은 평소 듀언이 좋아했던 59년 체리 선버스트 레스폴로 연주하고 있었다.이 기타를 본 듀언은 릭에게 선버스트를 자기에게 팔라고 했고 릭은 그 제안에 망설이자 듀언이 가격을 올렸다. 듀언은 마샬50과 200달러를 추가로 더 제시했고 결국 릭의 선버스트는 듀언에게 오게 됐다.이후 이 깁슨SG 체리 선버스트는 듀언 올맨이 죽은 후 여러 사람의 손을 거치다가 2019년 7월 후반 미 텍사스 ‘헤리티지 옥션’ 경매에서 59만1000달러(약 7억200만)에 낙찰된 것이다.한편 올맨 브러더스 밴드의 초기 명곡들과 함께한 명기 깁슨 레스폴 골드탑도 듀언의 손에서 떠난 후 수없이 많은 사람의 손을 타며 소유자가 바뀌었다. 이후 1977년 현재 소유자에게로 오게 됐고 결국 이번에 15억대란 놀라운 가격대로 다시 한번 골드탑의 진가를 증명한 것이다.