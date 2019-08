[스포츠한국 조은정 기자] 파나틱스가 6일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 파나틱스(FANATICS) 첫 번째 미니앨범 'THE SIX' 발매 기념 및 데뷔 쇼케이스에 참석하고 있다.도아, 도이, 시카, 지아이, 채린, 윤혜로 이루어진 파나틱스는 6인조로 첫 인사를 건넨다는 뜻을 담아 'THE SIX(더 식스)'로 첫 번째 미니 앨범의 이름을 정했다. 데뷔 앨범에 이어 매번 발매되는 앨범의 콘셉트에 따라 파나틱스만의 변화무쌍한 매력을 어필하겠다는 각오다.