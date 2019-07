가수 김사무엘이 돌아가신 아버지를 향한 그리움을 표했다.김사무엘은 30일 오후 자신의 SNS에 "생일 축하해요 아버지. 당신은 항상 제 마음 속에 있습니다. 당신은 저의 전설이었습니다. 당신처럼 되고 싶었어요. 정말 그립고 많이 사랑합니다(Happy birthday dad. Always inside my heart. You are a legend to me. I’ll be like you in the future. I miss you so much. Love you so much dad)라는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진 속에는 아버지의 묘소를 찾은 김사무엘의 모습이 담겨 있다.앞서 지난 17일 김사무엘의 부친 호세 아레돈도가 멕시코 자택에서 숨진 채 발견됐다는 외신 보도가 나왔다. 타살 가능성이 제기돼 현지 수사 당국이 조사에 나선 상황이다.한편 지난 2015년 원펀치로 데뷔한 김사무엘은 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 참가해 크게 주목받았다.