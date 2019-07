신예 5인조 보이그룹 CIX(씨아이엑스)가 타이틀곡 무대를 최초로 공개한다CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 26일 오후 방송되는 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 출연해 1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger(첫 번째 EP앨범 '헬로' 챕터 1. 안녕, 낯선사람)의 타이틀곡 'Movie Star(무비 스타)'로 데뷔 무대를 꾸민다.CIX의 데뷔 타이틀곡 '무비 스타'는 중독성 있는 후렴구와 도입부에 나오는 영사기 필름 소리가 임팩트 있는 곡으로, 세계 최고 댄스 크루 저스트절크가 안무에 본격 참여해 주목을 받은 바 있다. JQ 작가의 작사팀 메이큐마인 웍스(makeumine works)가 작사를 맡았고, 작곡에는 미국 출신 프로듀서 마즈뮤직을 비롯해 해외 유명 작곡가 안소니 루소, 켈린 베어, 스코트 퀸, 제이킴이, 편곡에는 스타일즈 푸에고가 나섰다.CIX는 'Complete in X'의 줄임말로, 5명의 미지수인 멤버들이 다 함께 모였을 때 비로소 완성이 된다는 뜻이다. '미지수의 완성'이라는 의미 또한 내포하고 있다. 신인답지 않은 실력으로 완벽한 퍼포먼스를 선보일 CIX의 첫 데뷔 무대에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.한편, 지난 23일 정식 데뷔에 이어 24일 데뷔 기념 쇼케이스를 성료한 CIX는 오늘(26일) '뮤직뱅크'를 시작으로 각종 음악 방송 및 예능 프로그램에 출연해 활발한 데뷔 활동을 펼칠 예정이다.