[스포츠한국 조은정 기자] 강다니엘이 25일 오후 서울 광진구 YES24 라이브 홀에서 열린 강다니엘 솔로 데뷔 앨범 '컬러 온 미(color on me)' 발매 기념 쇼케이스에 참석하고 있다.프로젝트 보이그룹 워너원 출신 가수 강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 '컬러 온 미(color on me)'에는 타이틀곡 ‘뭐해’를 비롯해 ‘INTRO(인트로)’, ‘Color(컬러)’, ‘Horizon(호라이즌)’, ‘I HOPE(아이 호프)’ 등 총 5곡이 수록됐다.