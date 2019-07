[데일리한국 신영선 기자] 제시가 비키니 자태를 과시했다.제시는 21일 자신의 인스타그램에 "All these toys and u still tryna play with me"라는 글과 함께 사진을 공개했다.사진 속 제시는 주황색 비키니 차림으로 당당한 포즈를 취하고 있다. 제시의 풍만한 볼륨감과 잘록한 허리가 시선을 자로잡는다. 특히 검은색 바지 위로 슬쩍 드러난 수영복 하의가 섹시함을 더한다.한편 제시는 지난 20일 오후 서울 송파구 잠실종합운동장 보조경기장에서 열린 '2019 워터밤 서울'에 참석했다.