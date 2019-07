[스포츠한국 조은정 기자] 공원소녀 레나가 23일 오후 서울 광진구 예스24에서 열린 공원소녀(GWSN)의 세 번째 미니앨범 '밤의 공원 part three(THE PARK IN THE NIGHT part three)' 발매 기념 쇼케이스에 참석하고 있다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)의 이번 신보는 데뷔 앨범 ‘밤의 공원 part one’과 미니 2집 ‘밤의 공원 part two’를 잇는 ‘밤의 공원’ 3부작의 완결편으로, 시리즈의 피날레를 장식하는 마지막 이야기이자, 공원소녀의 새로운 시작을 의미한다.