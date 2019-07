걸그룹 블랙핑크 제니가 고혹적인 매력을 뽐냈다.제니는 19일 자신의 인스타그램에 "Take me out to dinner?(저와 저녁 먹으러 갈래요?)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 블랙 컬러의 미니드레스를 입고 매혹적인 포즈를 취하고 있다. 특히 제니의 치명적인 눈빛과 잘록한 허리라인이 시선을 사로잡는다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 최근 태국 방콕 콘서트를 끝으로 약 9개월에 걸친 월드투어를 성황리에 마쳤다.