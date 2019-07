월드 투어 ‘ODE TO YOU(오드 투 유)’ IN SEOUL를 앞둔 그룹 세븐틴의 메인 포스터가 공개됐다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 지난 12일 오후 세븐틴의 공식 SNS와 팬카페를 통해 오는 8월 개최되는 SEVENTEEN WORLD TOUR ‘ODE TO YOU(오드 투 유)’ IN SEOUL의 메인 포스터를 전격 공개, 한층 업그레이드된 멤버들의 비주얼과 함께 역대급 공연으로 월드 투어의 서막을 올릴 것을 예감케 했다.공개된 포스터 속 세븐틴은 깔끔한 블랙 수트에 자신만의 색깔을 입혀 완벽하게 소화한 것은 물론 성숙미가 절정에 달해 물오른 비주얼과 진한 카리스마를 뿜어내는 눈빛은 이들에게서 더욱 시선을 떼지 못하게 만든다. 더해 멤버들의 뒤로 펼쳐진 들판은 이들의 시크한 무드를 더욱 배가시키고 있다.이번 월드 투어는 지난 2017년 총 20만 명의 관객들을 열광케 했던 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR ‘DIAMOND EDGE(다이아몬드 엣지)’ 이후 약 2년 만에 열리는 월드 투어로 그동안 세븐틴은 국내외를 불문하고 새로운 기록을 세우며 눈부신 성장을 이룩, 명실상부한 글로벌 대세의 반열에 당당히 이름을 올려 이번 월드 투어와 메인 포스터 공개에 관심이 집중되고 있다.세븐틴의 이번 월드 투어 명인 ‘ODE TO YOU(오드 투 유)’는 ‘너에게 보내는 노래’라는 특별한 의미를 담고 있어 팬들의 기대감이 더욱 증폭된다.전 세계적인 관심 속에서 월드 투어의 화려한 포문을 열 ‘ODE TO YOU(오드 투 유)’ IN SEOUL은 멜론티켓에서 오는 16일 오후 8시 팬클럽 선예매와 18일 오후 8시 일반예매 오픈을 앞두고 있어 그 어느 때보다 치열한 티켓 전쟁을 예고하고 있다.한편, 세븐틴은 오는 8월 30일부터 9월 1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 SEVENTEEN WORLD TOUR ‘ODE TO YOU(오드 투 유)’ IN SEOUL을 개최한다.