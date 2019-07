빅뱅 탑이 소집해제 이후 심경을 전했다.탑은 7일 인스타그램에 “비록 내 자신이 자랑스럽지는 않지만 이 순간을 함께 해주는 팬들에게 감사를 표하고 싶다"는 내용의 글을 게재했다.6일 소집해제한 탑은 당시 팬들과 만남을 가졌던 모습을 공개하기도 했다. 탑은 자신을 찾아온 팬들과 한명 한명 악수를 나누며 친근하게 다가가는 모습이다.한편, 탑은 지난 2017년 서울지방경찰청 의무경찰로 군복무를 시작했지만 한서희와 대마초를 흡연한 사실이 드러나 재판에 넘겨져 징역 10월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.Even though I am not proud of myself, I would like to express my deepest gratitude to all the fans who made time and efforts to share this moment with me.I will make sure to reflect on my self and repay the hurts and disappointments I caused to you.Again, thank you.Until I see you again.. love, T.O.P.