Mnet ‘프로듀스 X 101’에서 시리즈의 꽃이라 불리는 콘셉트 평가가 시작된다.5일 방송에서는 지금까지의 관문을 통과하고 살아남은 31명의 연습생들이 5개의 각기 다른 콘셉트의 신곡으로 무대에 오른다. 역대 시즌에서도 콘셉트 평가를 통해 ‘같은 곳에서’, ‘열어줘’, ‘Never’, ‘Rumor’ 등 레전드 무대들이 쏟아져 나온 바 있어 오늘 공개될 무대에 많은 관심이 쏠리고 있다.특히 이번 콘셉트 평가에서는 각 팀 1등에게 자신이 받은 현장 득표수의 500배를, 전체 1등 팀에게 20만 표를 베네핏으로 적용할 예정으로 연습생들의 생존과 방출을 좌우할 수 있기에 더욱 긴장감이 높아지고 있다.콘셉트 평가 녹화 당일, 역대급 무대가 속출했다는 전언 속에서 오늘 방송을 앞두고 공개된 예고 영상에서는 ‘U GOT IT’ 리허설 무대를 보던 트레이너 군단이 감탄을 연발하는 모습이 포착돼 비주얼도 실력도 한층 업그레이드 된 연습생들의 무대에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다. 또 ‘이뻐이뻐’ 팀은 정원에서 한 명이 빠진 다섯 명의 인원으로 리허설 무대에 올라 팀에 무슨 일이 생긴 것인지 의문을 불러 일으킨다.마지막으로는 알앤비 댄스 하우스 장르 ‘Monday to Sunday’, 펑키 레트로 댄스 장르 ‘이뻐이뻐’, 퓨처 펑크 장르 ‘Super Special Girl’, 메인스트림 팝 장르 ‘움직여’, 퓨처 EDM 댄스 장르 ‘U GOT IT’ 무대가 짧게 비춰져 이목을 집중시킨다. 자신과 찰떡같이 어울리는 콘셉트의 곡을 만나 잠재력을 폭발시킨 연습생들의 모습과 완성도 높은 무대에 관심이 모아진다.한편 이번 시즌 콘셉트 평가곡은 방송 당일인 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 선공개되며, Mnet(엠넷) ‘프로듀스 X 101’은 매주 금요일 밤 11시에 방송된다.