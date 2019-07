자매 듀오 클로인 앤 할리의 할리 베일리가 디즈니 실시판 영화 '인어공주'의 주인공으로 낙접됐다.3일(현지식나) 복수의 미국 매체들은 할리 베일리가 디즈니의 차기 라이브액션 영화 '인어공주'에서 주인공 아리엘 역을 맡는다고 보도했다.롭 마샬 감독은 지난 몇 달 동안 여러 배우들과 미팅을 했고, 할리 베일리가 최종 캐스팅됐다.앞서 영화 '스파이더맨' 시리즈에서 MJ역을 맡은 젠다야 콜맨이 인어공주의 유력 후보라는 추측이 나왔으나 이는 사실이 아닌 것으로 알려졌다.'인어공주'는 1989년의 동명 애니메이션을 원작으로 한다. 'Under the Sea' 'Part of Your World' 등의 히트곡을으로 사랑받았다.