[스포츠한국 조은정 기자] (여자)아이들 우기가 2일 오후 서울 마포구 SBS 프리즘 타워 오디토리움에서 열린 SBS MTV '더쇼' 생방송 공연에 참석하고 있다.이날 '더쇼'에는 SF9, (여자)아이들, ZELO(젤로), 박재정, ATEEZ(에이티즈), 디크런치, WE IN THE ZONE(위인더존), 퍼플백, NOIR(느와르), IT'S(이츠), 라나, 승국이, 윤립, 한민주, lusty(러스티), 엔티크, OnlyOneOf(온리원오브)가 출연했다.