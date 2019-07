엑소 멤버들이 디오(도경수)의 입대를 응원했다.엑소 찬열은 1일 자신의 인스타그램에 "다치지 말자구"라는 글과 함께 디오의 입소를 응원하며 찍은 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진에는 짧게 머리를 자른 디오의 모습이 담겼다. 엑소 멤버 수호, 백현, 찬열, 첸, 카이, 레이, 세훈은 디오의 짧아진 머리를 쓰다듬으며 장난을 치고 있다.수호 역시 "19.07.01 WE ARE ONE! EXO 사랑하자!"라는 글과 사진을 남겼다.디오는 이날 육군 훈련소에 입주해 5주간 기초군사훈련을 받고 현역으로 복무한다. 조용히 입소하고 싶다는 디오의 뜻에 따라 입대는 비공개로 진행됐다. 이로써 디오는 엑소 멤버 중 시우민에 이어 두 번째로 국방의 의무를 이행하게 됐다.한편 엑소는 1일 디오 솔로곡 공개를 시작으로 10일 백현 첫 솔로 앨범 발매, 22일 세훈&찬열(EXO-SC) 유닛 앨범을 연달아 발매한다. 오는 19~21일, 26~28일에는 다섯 번째 단독 콘서트를 개최할 예정이다.