가수 설리가 첫 싱글 발매를 기념해 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다.설리는 지난 29일 오후 6시 서울 삼성동 SMTOWN 코엑스 아티움에서 '설리스 스페셜 스테이지 “피치스 고!블린”' 개최했다.특히 이번 공연에서 설리는 타이틀 곡 ‘고블린 (Goblin)’은 물론 깜찍한 선글라스 퍼포먼스가 인상적인 ‘온더문 (On The Moon)’, 반복적인 가사가 매력적인 ‘도로시 (Dorothy)’ 등 싱글의 전곡 무대를 최초로 선보여 팬들을 매료시켰다.또한 설리는 전곡 작사에 참여한 싱글 ‘고블린 (Goblin)’에 대해 “오랜 시간 준비한 앨범인 만큼 ‘도로시 (Dorothy)’는 꿈꾸는 나, ‘온더문 (On The Moon)’은 잠들기 전의 나, ‘고블린 (Goblin)’은 현재의 나를 담아 여러분이 못 보셨던 ‘나’의 여러 부분을 보여드리고 싶었다”고 밝혀 각별한 애정을 드러냈으며, 녹음 과정이 담긴 브이로그(Vlog)와 뮤직비디오 메이킹 영상도 깜짝 공개해 눈길을 끌었다.이어 팬들이 직접 작성한 질문에 진솔하게 답하고 정성스레 준비한 선물을 전달하는 시간을 가졌으며, 팬들의 요청에 즉석에서 센스 넘치는 ‘고블린’ 삼행시를 들려주는 등 친근하게 소통하는 모습으로 시선을 사로잡았다.더불어 공연 말미, 고마운 사람들을 묻는 MC의 질문에 설리는 “이번 앨범을 위해 이수만 선생님과 많은 이야기를 나눴다. 언제든 연락 달라고 하시며 신경 써주셔서 감사했다. 그리고 무엇보다 우리 팬들, 항상 사랑해 주시고, 옆에 있어 주셔서 감사하다”며 진심 어린 인사로 소감을 전해 감동을 더했다.한편, 설리는 매주 금요일 오후 8시 방송되는 JTBC2 예능 프로그램 ‘악플의 밤’에서 솔직 담백한 매력의 MC로 맹활약하며 화제를 모으고 있다.