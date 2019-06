[스포츠한국 윤수정 기자] 아이즈원(장원영, 미야와키 사쿠라, 조유리, 최예나, 안유진, 야부키 나코, 권은비, 강혜원, 혼다 히토미, 김채원, 김민주, 이채연) 미야와키 사쿠라가 28일 오후 ‘IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN TAIPEI’ 단독콘서트 참석 차 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 대만으로 출국하고 있다.