[스포츠한국 조성진 기자] 기타(Guitar) 경매 사상 최고가가 나왔다.뉴욕 크리스티 경매가 6월20일(현지시각) 진행한 핑크 플로이드(Pink Floyd)의 데이빗 길모어(David Gilmour) 기타 컬렉션에서 소위 ‘블랙 스트랫’으로 잘 알려진 길모어의 블랙 펜더 스트라토캐스터(69년)가 397만5000달러(약 46억)에 낙찰돼 세계에서 가장 비싼 기타로 기록됐다.크리스티 공식 홈페이지에 따르면, 데이비드 길모어는 이번 경매에 자신이 소장하던 기타 120여 점을 출품해 모두 2149만 달러(약 248억8000만)의 수익을 올렸고 해당 기타 상당수가 그 분야 경매 최고가를 기록해 화제다. 데이빗 길모어는 이번 경매 수익금을 자선단체에 기부한다고 발표했다.세계에서 가장 비싼 기타로 기록된 데이빗 길모어의 이 블랙 스트랫은, 시종 애수와 고독한 분위기로 이끄는 ‘Shine on You Crazy Diamond’부터 ‘Money’, ‘Comfortably Numb’ 등등 많은 핑크 플로이드의 명곡 솔로부에서 사용된 명기 중 명기다.한편 길모어를 상징하는 또 다른 기타이자 펜더 스트라토캐스터의 명작 중 하나인 54년형 흰색 스트랫(#0001)은 181만5000달러(약 21억)에 팔렸다.이번 길모어 기타 컬렉션 경매는 입찰자 수가 계속 늘어나며 8시간 이상 계속된 관계로 뉴욕 크리스티 측은 경매실을 하나 더 열만큼 반응이 뜨거웠다.스트라토캐스터 뿐만 아니라 길모어가 출품한 대다수의 기타도 그 반응이 폭발적이라 예상 경매 가격을 훨씬 뛰어넘었다.‘Another brick in the wall Part2’의 기타 솔로로 사용한 55년 깁슨 레스폴은 44만7000달러(약 5억1700만)에 낙찰됐는데 이 역시 깁슨 레스폴 사상 신기록이다.데이비드 길모어의 대표적인 어쿠스틱 기타인 69년 마틴 D-35는 109만5000달러(12억6800만)에 판매됐는데 이 또한 마틴 기타 사상 경매 최고가 기록이다. 이전까지 마틴 기타 최고 경매가는 에릭 클랩튼이 사용하던 39년 OOO-42로 2004년 79만1000달러에 낙찰됐다.길모어의 58년 그레치 화이트 펭귄 모델은 무려 44만7000달러(5억1700만)에 낙찰됐는데 이 역시 그레치 모델로선 전례 없는 기록이다.데이비드 길모어의 이번 기타 컬렉션 출품은 이미 경매 몇 개월 전부터 화제를 모았고(스포츠한국 4월21일자 ‘조성진의 기타신공’ 참조) 반응이 좋을 거라 기대는 했지만 이만큼 놀라운 결과가 나타나리라곤 아무도 예측하지 못했다.이번 데이빗 길모어 크리스티 경매는, 세계 기타 경매 역사상 유례를 찾기 어려울 만큼 가격 신기록들이 줄줄이 나오며 다시 한번 핑크 플로이드와 데이빗 길모어의 존재감을 각인시켜 줬다.