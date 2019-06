[스포츠한국 조은정 기자] 우주소녀 보나가 18일 오후 서울 마포구 SBS 프리즘 타워 오디토리움에서 열린 SBS MTV '더쇼' 생방송 공연에 참석하고 있다.이날 '더쇼'에는 러블리즈, 프로미스나인(fromis_9), 우주소녀(WJSN), CLC, 원어스, ATEEZ, 디크런치, 정다경, WE IN THE ZONE, 느와르, 아이즈, 버스터즈, 듀자매, 비비(BIBI), IT'S, OnlyOneOf, 로시 등이 출연했다.