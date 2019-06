'복면가왕' 동물원은 걸그룹 오마이걸의 승희로 밝혀졌다.16일 방송된 MBC 예능프로그램 '복면가왕'에서는 여성 가왕의 시대를 연 나이팅게일의 두 번째 왕좌 도전기가 공개됐다.이날 2라운드 무대에서는 동물원과 영계백숙의 대결이 펼쳐졌다. 동물원은 리사의 '사랑하긴 했었나요'를, 영계백숙은 바비 킴의 'Let Me Say Goodbye'로 매력을 어필했다.투표 결과, 영계백숙이 동물원을 누르고 3라운드에 진출하게 됐다. 가면을 벗은 동물원은 오마이걸의 리드보컬 승희였다.승희는 "오래도록 노래하는 사람이 되고 싶고 계속계속 생각나는 목소리를 가진 가수가 되고 싶다"고 말했다.