[스포츠한국 조은정 기자] 러블리즈 유지애가 13일 오후 서울 마포구 상암동 CJ ENM 센터에서 열린 Mnet '엠카운트다운' 리허설 전 포토타임에 참석하고 있다.이날 Mnet '엠카운트다운' 녹화에는 노지훈, 러블리즈, 로시, 배진영, 비비, 술탄 오브 더 디스코, 3YE, SAAY, CLC, 아이즈, AB6IX, A.C.E, ATEEZ, OnlyOneOf, 우디, 우주소녀, 원어스, WE IN THE ZONE, 위키미키, 이짜나언짜나, 이츠, 체리블렛, 틴탑, 프로미스나인이 참석했다.