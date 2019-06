가수 제시가 파격적인 절개 의상을 선보였다.9일 제시는 자신의 인스타그램을 통해 "All this air but rappers these days still wanna pollute my ears..."라는 글과 함께 울트라 코리아 2019(UMF)에 참석한 사진을 공개했다.사진 속 제시는 검은색 탱크탑에 독특한 절개 바지를 입고 있다. 특히 짧은 의상 위로 드러난 구릿빛 피부와 볼륨감 넘치는 몸매가 시선을 끈다.한편, 울트라코리아2019는 대규모 EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직) 뮤직 페스티벌이다.