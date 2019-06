가수 전소미의 솔로 데뷔가 임박했다.9일 전소미의 소속사 더블랙레이블은 공식 SNS를 통해 전소미의 티저 이미지를 공개했다.사진에는 카메라를 향해 매혹적인 포즈를 취한 전소미의 모습이 담겼다. 화사한 핑크 컬러 배경과 함께 어우러지는 전소미의 비주얼이 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡는다.이어 하단에 기재된 ‘Everyday is my birthday’라는 문구는 전소미의 첫 솔로 타이틀곡 ‘벌스데이’ 가사의 일부분이다. ‘매일이 내 생일’이라고 말하는 가사처럼 전소미가 발표하게 될 ‘벌스데이’는 빠르고 신나는 곡으로 화려한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.전소미의 솔로 데뷔 싱글에는 타이틀곡 ‘벌스데이’와 자작곡 ‘어질어질(Outta My Head)’까지 두 개의 트랙이 수록됐다. ‘벌스데이’는 솔로 아티스트로서 새롭게 태어나는 ‘전소미’라는 상징적인 의미를 담고 있는 곡으로, 히트곡 메이커이자 더블랙레이블의 대표 프로듀서인 테디가 작곡했으며, 전소미가 직접 공동 작곡에 참여해 더욱 관심이 집중되고 있다.전소미의 데뷔 싱글 ‘벌스데이’는 오는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.