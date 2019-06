가수 장재인이 공개 연애 중인 남태현의 양다리를 폭로하는 듯한 게시물을 공개한 가운데, 의미심장한 내용을 담은 SNS 프로필 메시지가 주목받고 있다.7일 장재인은 남태현 폭로 글을 게시한 지 1시간 뒤 인스타그램의 모든 게시물을 삭제했다.현재 장재인의 인스타그램 프로필에는 "All the rumors about you were real(너에 대한 모든 소문들은 진짜였다)"는 내용의 글이 남겨져 있다.장재인은 프로필을 통해 "There're more victims. Thank you for lettin' me speak out-where female victims hide(더 많은 피해자가 있다. 내가 공개적으로 말할 수 있게 해줘서 고맙다)"며 "Don't let the man control you(그가 당신을 통제하지 못하게 하라)"고 밝혔다.앞서 이날 장재인은 자신의 인스타그램에 남태현으로 추정되는 이와 다른 여성 A씨가 나눈 카카오톡 메시지를 공개하며 "알아가는 사이에 멋대로 공개연애라고 인정해버려서 내 회사분들 내 상황 곤란하게 만들어놓고, 이렇게 살려면 공개를 하지 말아야지. 왜 그렇게 공개 연애랑 연락에 집착하나 했더니 자기가 하고 다니는 짓이 이러니까 그랬네"라고 폭로했다.그러면서 "남태현씨 그리고 특히나 남태현씨 팬들 저한테 악성 디엠 악플 좀 그만 보내요. 그동안 다른 여자분들은 조용히 넘어갔나본데 나는 다른 피해자 생기는 거 더 못 본다"라며 "정신차릴 일은 없겠지만 최소한의 양심이라도 가지고 살아라"라고 덧붙였다.장재인의 폭로 이후 남태현은 자신의 SNS 댓글 기능을 제한한 상태다. 두 사람은 tvN 예능프로그램 '작업실'을 통해 인연을 맺고 지난 4월부터 공개 열애를 이어왔다.