[스포츠한국 조은애 기자] 천재적인 음악성으로 단숨에 톱스타가 된 엘튼 존. 그가 이겨내야 할 상대는 오롯이 자기 자신이었다. 화려한 무대 뒤 그는 항상 외로웠고 채워지지 않는 내면을 달래려 온갖 중독에 빠지기도 했다. 반짝이는 의상 뒤에 감춘 고독과 두려움, 회의, 애증은 아이러니하게도 그의 삶을 지탱하는 원동력이었다.어린 소년 레지널드 드와이트(엘튼 존의 본명)는 늘 외로웠다. “난 언제 안아주느냐”는 투정에 냉정한 아버지는 “나약한 소리”라며 무섭게 꾸짖었다. 무심하고 차가운 건 어머니도 마찬가지였다. 때문에 레지널드는 어린 시절부터 남다른 음악적 소질을 보였지만 자신의 진가를 알아봐주지 않는 부모로 인해 홀로 눈물을 삼켜야 했다. 하지만 음악의 꿈을 놓지 않은 그는 개성 강한 패션과 압도적인 무대 매너, 천부적인 음악성으로 톱스타가 된다. 그렇게 가장 빛나던 순간, 부모에게 받은 깊은 상처와 사랑하는 이와의 이별로 알코올, 마약 중독 등에 빠지며 스스로를 벼랑 끝으로 몰고간다.영화 '로켓맨'(감독 덱스터 플레처)은 팝의 아이콘 엘튼 존의 파란만장한 인생을 담아낸 작품이다. 앞서 ‘보헤미안 랩소디’의 프로듀서로 참여했던 덱스터 플레처 감독과 ‘빌리 엘리어트’로 인정받은 각본가 리 홀은 섬세한 스토리텔링으로 엘튼 존의 극적인 삶을 비췄다. 온갖 마약과 술에 빠졌던 그가 유혹을 끊고 새롭게 태어나는 과정을 통해 단순히 한 인물의 전기, 그 이상의 뭉클함을 안긴다.다양한 의상과 화려한 볼거리가 주는 시각적인 즐거움도 크지만, 영화 시작부터 귓전을 울리는 엘튼 존의 명곡들이 무엇보다 큰 감동이다. ‘Crocodile Rock’, ‘Rocket Man’, ‘Saturday Night's Alright For Fighting’ 등 국내에서도 사랑받은 히트곡들이 경쾌한 뮤지컬 장면 등으로 연출돼 어깨를 들썩이게 한다. 특히 내면의 상처를 음악언어로 표현한 그의 삶을 이해한 후, 엘튼 존의 노래들은 완전히 다르게 다가온다. ‘미안하다는 말은 가장 하기 어려운 말 같아’(Sorry Seems To Be Hardest Word) 등 노랫말이 그의 서사와 맞물려 마음을 아릿하게 만들기도 한다.연출과 스토리 못지않게 배우들의 열연도 박수받을만 하다. 영화를 보다보면 주연배우 태런 에저튼이 얼마나 변화무쌍한 배우인지 놀랄 수밖에 없다. ‘킹스맨’의 비밀요원, ‘독수리 에디’에서는 스키 점프 선수였던 그가 ‘로켓맨’에서는 완벽한 엘튼 존 그 자체다. 그는 독특한 패션, 헤어라인, 눈썹, 귀걸이 한쪽까지 그대로 담아낸 비주얼부터 상처와 고독으로 가득했던 엘튼 존의 내면 풍경을 집요하게 그려냈다. 무엇보다 엘튼 존 특유의 느낌을 한껏 담아낸 수준급의 노래 실력과 무대 위 압도적인 쇼맨십이 내내 감탄을 불러일으킨다. 이 밖에도 엘튼 존의 음악적 소울메이트 버니 토핀을 연기한 제이미 벨, 매니저이자 조력자였던 존 리드 역의 리차드 매든의 자연스러운 호흡도 인상적이다.엘튼 존의 음악을 듣고 자란 세대라면 최고의 감동을 얻을 수 있겠지만 그에 대해 잘 모른다 해도 영화를 즐기는 데 무리는 없다. 국적과 세대를 초월해 누구나 공감하고 즐길 수 있는 보편적인 감성의 음악영화를 다듬어낸 배우들과 감독의 솜씨가 놀랍기만 하다. 5일 개봉.