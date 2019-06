NCT 127이 새 미니앨범으로 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 11위를 차지하는 쾌거를 거뒀다.3일(현지시간) 빌보드가 홈페이지를 통해 발표한 ‘NCT 127의 ‘WE ARE SUPERHUMAN’ 앨범이 ‘빌보드 200’ 11위와 ‘월드 앨범’ 차트 1위에 올랐다’라는 제목의 기사에 따르면 지난 5월 24일 발매된 NCT 127의 새 미니앨범 ‘NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN’은 ‘빌보드 200’ 차트에서 11위, ‘월드 앨범’ 차트에서 1위를 차지해, NCT 127의 파워를 입증했다.특히, NCT 127은 작년 10월 정규 1집 ‘NCT #127 Regular-Irregular’(엔시티 #127 레귤러-일레귤러)로 ‘빌보드 200’ 차트에서 86위에 오른 데 이어 이번 앨범은 11위에 등극, 수직 상승세를 보이며 자체 최고 순위를 경신함은 물론, 한국 가수 사상 두 번째로 높은 기록인 만큼, 현지에서 주목 받고 있는 NCT 127의 글로벌한 위상을 다시 한번 확인시켜 주었다.이에 빌보드는 NCT 127의 ‘빌보드 200’ 11위 기록에 대해 “K-POP 가수 중에 방탄소년단 다음으로 최고 기록이다”, “NCT 127이 ‘WE ARE SUPERHUMAN’으로 큰 성과를 거두고 있다”라고 NCT 127이 거둔 성과를 조명하기도 했다.