[스포츠한국 조은애 기자] 영화 '로켓맨'(감독 덱스터 플레처)이 개봉을 앞둔 가운데 영화의 진짜 주인공 ‘엘튼 존’의 음악에 대한 관심이 뜨겁다.최고의 음악 영화 탄생을 예고하는 영화 '로켓맨'은 전 세계가 사랑한 팝의 아이콘 ‘엘튼 존’의 환상적인 음악과 열광적인 무대, 드라마틱한 인생을 담아낸 작품이다. 국내 언론을 통해 공개된 후 “주인공은 단연 ‘엘튼 존’의 보석 같은 노래”, “온몸을 들썩이게 하는 명곡의 향연”, “귓가에 익숙한 노래들을 듣다 보면 마치 마술처럼 훌쩍 지나가는 러닝타임” 등 영화에 등장하는 ‘엘튼 존’의 명곡에 대한 호평이 이어지고 있다.특히 지난 1일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡 - 전설을 노래하다'는 ‘엘튼 존’ 특집편으로 꾸며지기도 했다. 이날 방송에서는 전 세계를 휩쓸며 모두를 감동시킨 ‘엘튼 존’의 수많은 히트곡들이 등장했다. 먼저 밴드 몽니는 ‘Your Song’, 남태현은 ‘Rocket Man’, 프로젝트 아카펠라 그룹 스바스바(스윗소로우X바버렛츠)는 ‘Goodbye Yellow Brick Road’, 실력파 인디밴드 로맨틱 펀치는 ‘Crocodile Rock’, 괴물 보컬 손승연은 ‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’, 뮤지컬 배우 김호영은 ‘Don’t Go Breaking My Heart’의 화려하고 감동적인 무대를 꾸며 시청자들의 시선을 사로잡았다.‘엘튼 존’의 주옥같은 히트곡들이 방송된 후 노래에 대한 관심이 급증하는 동시에 그의 화려한 명곡들과 인생을 담은 영화 '로켓맨'에 대한 기대도 높아지고 있다.환상적인 무대부터 개성 넘치는 패션과 드라마틱한 스토리까지 엘튼 존에 관한 모든 이야기를 담아낸 영화 '로켓맨'은 제72회 칸 국제영화제에서 먼저 영화가 공개된 이후 “환상적일 만큼 잘 만든 뮤지컬 드라마. 태런 에저튼은 한마디로 대단하다. 모든 면이 최고다”(Variety), “덱스처 플레처 감독의 작품은 드라마틱하면서 메시지가 있다. 태런 에저튼이 단연 발군의 연기를 보여주며 글로벌 흥행 청신호를 예고하고 있다”(IndieWire) 등 호평을 이끌어냈다.'로켓맨'은 오는 6월 5일 개봉한다.