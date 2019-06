NCT 127이 음반차트 1위에 올랐다.지난 달 24일 발매된 NCT 127 새 미니앨범 ‘NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN’(엔시티 #127 위 아 슈퍼휴먼)은 한터차트 기준 12만 2,374장의 초동판매량(발매 일주일)을 기록했다.SM은 "한터차트, 신나라레코드, 교보문고 등 각종 음반 차트에서 주간 1위를 석권했다"고 밝혔다.앨범에는 에너제틱한 매력을 만끽할 수 있는 타이틀 곡 ‘Superhuman’(슈퍼휴먼) 포함한 총 6곡이 수록되어 있다. 5일 방송되는 MBC every1 ‘주간아이돌’에 출연하고 활동을 이어간다.한터차트 2위는 5월 23일 데뷔 신고식을 치른 그룹 AB6IX. 3만 7,208장의 음반 판매량을 기록하며 주간차트 2위의 자리를 차지했다. 윤아는 3위에 이름을 올렸다.지난 달 30일 스페셜앨범 ‘A Walk to Remember’을 들고 컴백한 윤아는 3만 852장의 음반 판매량을 보였다. 이외에도 한터차트의 6월 1주 주간차트에는 갓세븐, 방탄소년단, 위너, 더보이즈, 원어스, 에이스, 김재환이 이름을 올렸다