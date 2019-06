방탄소년단이 '쇼! 음악중심' 출연 없이 1위를 차지했다.1일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 다비치, 방탄소년단, 잔나비가 6월 첫째주 1위 후보에 올랐다.이날 이하이와 CLC, 우디, 원어스가 컴백했다. 3년 만에 돌아온 이하이는 '누구 없소' 무대를 선보였다.이외에도 CLC, GOT7, WINNER, 러블리즈, 김재환, 위키미키, AB6IX, 우디, 원어스, OnlyOneOf, VERIVERY, 동키즈, 아이즈, 체리블렛, 밴디트, 로시, WE IN THE ZONE 등이 무대 위에 올랐다.방탄소년단은 출연하지 않았음에도 1위 트로피를 거머쥐었다. MC 찬희, 미나, 현진은 "방탄소년단에게 꼭 트로피를 전달하겠다"고 밝혔다.방탄소년단은 이날 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열리는 월드투어 일정으로 이날 '쇼! 음악중심' 무대에 불참했다.