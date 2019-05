[스포츠한국 조성진 기자] 역사적인 U2 첫 내한공연이 오는 12월8일(일) 오후 7시 고척스카이돔에서 열린다.MBC 주최, 라이브네이션코리아 주관의 이번 U2 공연은 11월 뉴질랜드를 시작으로 호주, 싱가포르, 일본, 한국 공연으로 이어지는 ‘조슈아 트리 투어 2019’의 일환이다.이번 공연에서 U2는 ‘With or Without You’, ‘Where the Streets Have No Name’ 등 [The Joshua Tree] 앨범 수록곡 전부와 ‘One’, ‘Sunday Bloody Sunday', ‘New Year’s Day’, ‘Ultraviolet (Light My Way)’ 등 히트곡을 선사할 예정이다.이번 공연을 위해 화물 전세기 4대 분량, 50피트 카고 트럭 40대 분량의 글로벌 투어링 장비가 그대로 공수되는데, 가로 61m, 세로 14m 규모의 8K 해상도 LED 스크린을 이용한 초대형 무대와 내한공연 역사상 가장 많은 음향, 조명 장비를 사용해 국내 최대 규모이자 세계 최고 수준의 공연을 경험할 수 있을 것으로 기대된다.역사적인 U2의 첫 내한공연 티켓은 6월12일(수) 낮 12시부터 공식 예매처인 예스24에서 단독 판매되며, 아티스트 공식 홈페이지(U2.com) 회원 가입자는 일반 예매에 앞서 6월10일(월) 낮 12시부터 11일(화) 오후 5시59분까지 해당 홈페이지를 통해 사전 예매가 가능하다.사전 예매 관련 자세한 내용은 아티스트 공식 홈페이지와 라이브네이션코리아 홈페이지 및 SNS 채널에서 확인할 수 있다.티켓 가격은 지정석의 경우 VIP석 330,000원, R석 242,000원, S석 176,000원, A석 121,000원, B석 99,000원이며, 스탠딩의 경우 (RED) ZONE 454,000원, 스탠딩-R 154,000원, 스탠딩-S 143,000원으로, 이 중 (RED) ZONE 티켓은 스탠딩-R 구역과 동일한 티켓 가격에 자선기금 마련을 위한 금액으로 구성된 것으로 30만 원 상당의 자선기금은 U2의 프런트맨 보노와 ONE 캠페인 설립자인 바비 쉬버가 8개 아프리카 국가에서 HIV/에이즈 퇴치를 돕기 위해 설립한 자선단체인 ‘(RED)’와 에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치를 위해 설립된 국제기구 ‘글로벌 펀드(The Global Fund)’에 전액 기부된다. (RED) ZONE 티켓은 500장 한정 수량으로 운영되며 티켓 구매자는 스탠딩-R 구역 내 별도로 마련된 전용 구역에서 공연을 관람할 수 있으며, 구매자 중 한 명에게는 추첨을 통해 공연 당일 백스테이지를 관람할 수 있는 특별한 기회가 주어질 예정이다.