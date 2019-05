이하이가 3년 만의 공백을 깨고 '누구 없소'로 컴백했다.30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 이하이의 새 미니앨범 '24ºC'가 공개됐다.이하이의 '24ºC' 타이틀곡 '누구 없소'는 한영애의 '누구 없소'를 오마주한 곡으로 외로움에 직접 님을 찾아 나서는 여인의 황량한 마음을 도발적이고 솔직 당당하게 풀어냈다. 황진이의 시조 ‘동짓달 기나긴 밤을’의 구절을 인용했으며, 아이콘의 비아이가 피처링으로 힘을 보탰다.음원과 함께 공개된 뮤직비디오 속 이하이는 도도한 표정으로 님을 찾아 떠난다. 단발로 변신한 이하이의 모습에서 성숙한 분위기가 물씬 풍긴다.한편, 이번 앨범에는 타이틀곡 '누구 없소'를 비롯해 'NO WAY' 'LOVE IS OVER' '한두 번' '20분 전' 총 5곡이 수록됐다.