신곡 ‘Superhuman’(슈퍼휴먼)으로 컴백한 NCT 127(엔시티 127, SM엔터테인먼트 소속)이 음반 차트 1위를 석권했다.지난 27일 발매된 NCT 127의 네 번째 미니앨범 ‘NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN’은 한터차트, 신나라레코드, 핫트랙스, 교보문고, 예스24 등 각종 음반 차트에서 일간 1위를 싹쓸이해, NCT 127의 컴백을 기다려온 음악 팬들의 높은 관심을 입증했다.또한 이번 앨범은 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 미국을 비롯해 멕시코, 브라질, 칠레, 페루, 그리스, 러시아, 일본, 인도네시아, 홍콩, 베트남, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 아랍에미리트, 인도, 브루나이, 카자흐스탄, 바레인, 모리셔스, 레바논, 키르기스스탄, 사우디아라비아, 벨라루스까지 전 세계 25개 지역 1위를 차지해, NCT 127의 글로벌 파워를 확인시켜 주었다.더불어 이번 앨범은 타이틀 곡 ‘Superhuman’을 비롯해 총 6트랙으로 구성, NCT 127 특유의 에너제틱한 매력부터 청량한 분위기까지 다채로운 음악 색깔을 만날 수 있어, 많은 사랑을 받고 있다.한편, NCT 127은 5월 31일과 6월 2일(현지시간) 미국 최대 라디오 플랫폼 아이하트라디오(iHeartRadio)가 주최하는 대형 뮤직 콘서트 ‘서머 킥 오프 콘서트 (Summer Kick Off Concert)’와 ‘와즈마타즈 (WAZZMATAZZ)’에 출연한다.