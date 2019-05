그룹 NCT127이 컴백 포부를 드러냈다.24일 오후 서울 영등포구 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 NCT127의 네 번째 미니앨범 'NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN' 발매 기념 제작발표회가 진행됐다.타이틀곡 'Superhuman'은 강렬하고 임팩트 있는 사운드가 인상적인 컴플렉스트로(Complextro) 장르의 곡으로, 개인의 잠재력을 깨닫고 긍정의 힘으로 꿈을 이루고자 한다면 누구든 '슈퍼휴먼'이 될 수 있다는 긍정적인 메시지를 담고 있다.NCT127은 타이틀곡을 이야기하며 "팬들이 '슈퍼휴먼'의 원동력인 것 같다. 그리고 팀워크가 '슈퍼휴먼'이라고 생각한다"며 "좋은 메시지와 좋은 기운을 우리 음악을 들어주시는 팬들에게 드리고 싶다는 생각을 했기 때문에 '슈퍼휴먼' 메시지를 담은 모습을 보여드리는 것 같다"고 설명했다.특히 이번 컴백에 대해서는 "NCT127의 장르는 '도전'이라고 말씀 드리고 싶다. 전과는 다르고 대중적인 음악을 한다기 보다 전과 다른 모습을 앨범에 담으려고 했다"며 "한국에서도 미국에서도 1등할 때까지 열심히 하겠다"고 덧붙였다.한편, 신보에는 타이틀곡 'Superhuman'을 비롯해 동양적인 색채의 악기 사운드가 시원한 매력을 배가시키는 일렉트로 팝 댄스 곡 'Highway to Heaven', 첫눈에 사랑에 빠진 남자의 귀엽고 솔직한 마음을 표현한 팝 댄스 곡 '아 깜짝이야 (FOOL)', 멤버 마크가 랩 메이킹에 참여한 어반 R&B 팝 장르 곡 '시차 (Jet Lag)' 등 6곡이 수록됐다.