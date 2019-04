블랙핑크 신곡 '킬 디스 러브(Kill This Love)' 뮤직비디오가 공개 약 4시간여 만에 1000만 뷰를 돌파했다.5일 자정 공개된 '킬 디스 러브' 뮤직비디오는 공개 약 4시간 만인 오전 4시 조회수 1000만 뷰를 넘어섰다.'킬 디스 러브'는 월드와이드 아이튠즈 송 차트에서도 1위를 차지했다. 국가별 차트에서는 브라질, 아르헨티나, 인도네시아, 멕시코, 페루, 필리핀, 태국, 터키 등에서 정상에 올랐다.블랙핑크의 새 앨범에는 타이틀곡 '킬 디스 러브'를 비롯해 서브 타이틀곡 '돈 노우 왓 투 두(Don’t Know What To Do)', '킥 잇(Kick It)', '아니길(Hope Not)', '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 리믹스 버전이 수록돼 있다.한편 블랙핑크는 오는 12일과 19일, 미국 최대 음악 축제인 '코첼라 페스티벌'에 참석한다. 이후 17일부터 미국 LA를 시작으로 6개 도시, 8회 공연의 북미 투어에 나선다.